«ربيع»: ضغط الجدول الزمني للانتهاء من مشروع ازدواج القناة في أقرب وقت

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة بشقيه سيتم بالتوازي في منطقة البحيرات والمدخل الجنوبي للقناة.

وأضاف أنه سيتم ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع في أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وتعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع، حيث بلغ إجمالي كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب.

واطمئن «ربيع» على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة «مشهور» والكراكة «العاشر من رمضان»، موجهاً بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعاً بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها.

واستمع «ربيع» لشرح المخطط الخاص بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.

يُذكر أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو 132 بطول 10 كيلومترات، إضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 حتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 مترًا وعمق 72 قدمًا.