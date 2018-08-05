تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال ربط وازدواج طريق فاروق شوشة "رأس البر الغربي" بكوبري القناة الملاحية وطريقي الميناء ودمياط المنصورة، وذلك بعد اعتماد مبلغ مليون جنيه لتلك الأعمال والتي تنفذها شركة المقاولون العرب.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من عمل بلدورة لفصل كوبري القناة لحارتين ووضع طبقة الأسفلت الرابطة لمنزل الكوبري، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من رصف التقاطع الموجود أمام بوابة الصادر مع الطريق.

ووجه المحافظ لشركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال.