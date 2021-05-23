«صناع الخير» و«الكويتي للمشروعات الخيرية» يعيدان إعمار قرية بالمنوفية

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، تنفيذ أعمال إعادة إعمار قرية ميت عفيف مركز الباجور بالمنوفية، ضمن التعاون المشترك ضمن التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أنّ التعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة لإعادة إعمار قرية ميت عفيف بالمنوفية، يتضمن إعادة البناء بشكل كامل لعدد من المنازل المتهالكة بالقرية فضلا عن عمل أسقف وأرضيات وحمام ومطبخ وسباكة ودهانات، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح عبدالجليل أنّ التعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة متواصل، حيث تعاونت المؤسستين لتقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا في حلايب والشلاتين، ومتوقع أن ينطلق تعاون جديد بين المؤسستين في تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، وبناء مساجد في المناطق الأشد احتياجا في أنحاء الجمهورية.