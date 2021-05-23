تحرير 4358 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق بمراكز وقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، وكذلك غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى استمرار شن الحملات بواسطة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يومياً، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى متابعته المستمرة لمجهودات مسؤولي كل القطاعات المشاركة وكافة مراكز وأحياء المحافظة في هذا الشأن ومدى تطبيقهم للقرارات المقررة والتكليفات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريراً من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة بعدد المحاضر التي حُررت منذ بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المقررة، حيث بلغت حتى اليوم 4358 محضرًا، منها 1897 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، و921 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات، و435 محضر نظافة، و152 محضر بيئة، و879 محضر إشغالات، و20 محضر فض سوق، و54 محضر فض حفلات زفاف وسرادقات عزاء وإغلاق مركز للدروس الخصوصية، إضافة إلى ضبط 471 شيشة ومضبوطات أخرى، وذلك منذ بدء الحملات تزامناً مع قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد وحتى اليوم.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ حملات أمس لمتابعة الالتزام تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بمراكز وقرى المحافظة، ما أسفر عن تحرير 17 محضرًا بمركز ديروط، و17 بمركز القوصية، و15 محضر بحي غرب، ومحضر بحي شرق مدينة أسيوط، و15 بمركز الفتح، و10 محاضر بمركز أبنوب، كما تم تحرير 23 محضرًا بمركز ساحل سليم، و16 بمركز أبوتيج، و33 بمركز صدفا ، و21 بمركز الغنايم، و19محاضر بمركز البداري.