ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض.. أعراض الأخير تتشابه مع كوفيد

بعد كثرة الحديث عن مرض الفطر الأسود عاد الجدل مرة أخرى بظهور مرض جديد هو الفطر الأبيض، ليبرز تساؤل ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض وهو ما يؤرق الكثيرين وخصوصا بعد أن نشرت الصحف الهندية عن مرض الفطر الأبيض، والذي بحسب الصحيفة أكثر خطورة من نظيره الأسود وتستعرض «الوطن» خلال الأسطر التالية إجابة سؤال ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض؟.

ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض

للإجابة عن سؤال ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنه لم تسجل حتى الآن إصابات بالفطر الأبيض، كما أنه يجب الالتزام بإحصاءات وزارة الصحة والسكان الرسمية عند الحديث عن هذه الأنواع من الأمراض، وخصوصا في أوقات الأوبئة حتى لا يتفشى رعب غير حقيقي.

وتابعت عبدالوهاب في حديثها لـ«الوطن» أن خطر الفطر الأبيض يأتي في كونه يتشابه في أعراضه مع فيروس كورونا المستخدم نظرا لأنه ينتشر في الرئة ورغم ذلك في حال الإصابة به تكون النتيجة سلبية مما يحتم على المريض مصارحة طبيبة بكل التاريخ المرضي له والإفصاح عن كل الأعراض.

ما الفرق بين الفطر الأسود والفطر الأبيض

أما أبرز ما يميز الفطر الأسود هو آكل الأنسجة بالأنف والحلق والعين، ويمكن أن تصل للمخ في وقت ينتشر فيه الفطر الأبيض في الرئة.

وأضافت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الفطريات بصفة عامة سواء الفطر الأبيض أو الفطر الأسود منتشرة حولنا ومن الممكن تكون موجودة في مواد غذائية متنوعة ولكنها تتحول لعدوى في حالات قليلة، وخصوصا لدى مرضى نقص المناعة أو حالات الإصراف في تناول المضادات الحيوية والكورتيزونات.

وشددت عبدالوهاب، على ضرورة عدم تناول أي أدوية دون استشارة طبيب، حيث أن البروتوكلات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمليئة بالمضادات الحيوية والكورتيزونات من مسببات انتشار هذه النوعيات من الفطريات.