كل ما تريد معرفته عن مرض الفطر الأبيض.. ظهر بالهند وأخطر من «الأسود»

مع استمرار الولايات الهندية في الإخطار بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود باعتباره وباءً، تمّ العثور أيضًا على عدوى تسمى الفطر الأبيض تؤثر على بعض مرضى COVID-19، وقد تمّ الإبلاغ عن هذه الحالات الجديدة في باتنا زبيهار، إذ أنَّه وفقًا لتقارير مسؤولي الصحة، يبدو أن هذه العدوى أكثر خطورة من الفطريات السوداء، والأصعب بالنسبة للهند أنَّ الإصابة تأتي تزامنًا مع موجة شرسة لفيروس كورونا الذي تسجل الهند فيه أرقامًا قياسية بمعدلات الإصابة.

كل ما تريد معرفته عن مرض الفطر الأبيض.. ما هو الفطر الأبيض؟

مرض الفطر الأبيض والمعروف أيضًا باسم داء المبيضات، هي عدوى فطرية خطيرة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن تؤثر الفطريات البيضاء أو داء المبيضات الغازي على الدم أو القلب أو المخ أو العينين أو العظام أو أجزاء أخرى من الجسم.

ما الذي يسبب الفطريات البيضاء؟

يحدث هذا عندما يتلامس الأشخاص ذوو المناعة المنخفضة مع الأشياء التي تحتوي على جراثيم العفن الفطري. على سبيل المثال، يمكن لمرضى COVID-19 الذين يتلقون دعمًا للأكسجين أن يتلامسوا مع هذه الجراثيم الفطرية إذا لم يتمّ تعقيم أجهزة التنفس الصناعي ومعدات دعم الأكسجين بشكل صحيح. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المنشطات واستخدام ماء الصنبور والمرطب الملحق بأسطوانة أكسجين إلى زيادة خطر الإصابة بالفطر الأبيض.

من يمكن أن يصاب الشخص بمرض الفطر الأبيض؟

مرض الفطر الأبيض ناتج عن خميرة (نوع من الفطريات) تسمى المبيضات، والتي يمكن أن تعيش بشكل طبيعي داخل الجسم ، في مناطق مثل الفم والحلق والأمعاء والمهبل، دون التسبب في أي مشاكل. ومع ذلك، فإن الأفراد ذوي المناعة المنخفضة، مثل المرضى الذين يتعافون من عدوى COVID-19 الخطيرة، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالفطر الأبيض. الفطر موجود في أجسامهم ومن ثم يمكن للفطر أن يدخل مجرى الدم أو الأعضاء الداخلية لإحداث عدوى.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه العدوى هم:

- أولئك الذين قضوا كثير من الوقت في وحدة العناية المركزة (ICU).

- أولئك الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف (على سبيل المثال: الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي للسرطان، والأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الأعضاء، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء).

- من خضعوا مؤخرًا لعملية جراحية، وخاصة جراحات البطن المتعددة.

- من تلقوا مؤخرًا كثير من المضادات الحيوية أو المنشطات في المستشفى.

- الذين يحصلون على التغذية الوريدية الكاملة أي الغذاء عن طريق الوريد.

- الذين يعانون من الفشل الكلوي أو يخضعون للغسيل الكلى.

- الحالات المصابة بمرض السكري.

- من يستخدمون قسطرة وريدية مركزية

هل الفطريات البيضاء معدية؟

الفطريات البيضاء ليست معدية في معظم الحالات، حيث لا يمكن أن تنتشر مباشرة من شخص لآخر. ومع ذلك، توجد بعض أنواع الفطريات التي تسبب هذه العدوى على الجلد. في مثل هذه الحالات من العدوى الخارجية، يمكن أن ينتقل الفطر من المريض إلى شخص آخر معرض للخطر.

ما هي أعراض الفطريات البيضاء؟

وبشأن كل ما تريد معرفته عن مرض الفطر الأبيض، فإنه يمكن فقط للأشعة المقطعية أو الأشعة السينية الكشف عن عدوى الفطريات البيضاء وتأكيدها تمامًا. وأفاد خبراء الصحة أن الفطر الأبيض أكثر خطورة من الفطر الأسود، حيث يؤثر على الرئتين وكذلك أجزاء أخرى من الجسم مثل الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والفم.

علاوة على ذلك، يمكن للفطر الأبيض أيضًا أن يصيب الرئتين بنفس الطريقة التي يصيب بها COVID-19. في الواقع ، أظهر المرضى الذين أصيبوا بالفطر الأبيض أعراضًا شبيهة بـ COVID-19 على الرغم من اختبارهم السلبي للفيروس.

وبحسب بعض التقارير، انخفض مستوى تشبع الأكسجين لأحد المرضى الأربعة المصابين بالفطر الأبيض عن المستويات الطبيعية. ومع ذلك ، أصبحت مستويات الأكسجين طبيعية بعد تناول الدواء المضاد للفطريات.

كيف يمكن مرض الفطر الأبيض؟

وفقًا لمسؤولي الصحة في الهند، يجب فحص جميع المرضى المصابين بالفطر الأبيض بعناية، ربما من خلال اختبار مزرعة الفطريات للبلغم أو المخاط ، للكشف عن مدى الإصابة الفطرية في أجسامهم.

وبعد الكشف عن عدوى الفطريات البيضاء، تم استخدام الأدوية المضادة للفطريات لعلاج المرضى، وأدت إلى تحسن حالتهم.

ويعتمد نوع وجرعة الأدوية المضادة للفطريات المستخدمة في علاج الفطريات البيضاء على عمر المريض وحالة المناعة وموقع وشدة العدوى.