لو كنت مالك أو مستأجر.. 4 خطوات لاسترجاع كارت شحن العداد المفقود

يتساءل عدد كبير من المواطنين، سواء ملاك الوحدات السكنية أو المستأجرين، عن الأوراق والمستندات والخطوات التي يجب اتباعها لاسترجاع كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع المفقود حتى يتمكن من الاستفادة بالخدمة بشكل كامل واستمرار التيار.

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن 4 خطوات لابد أن يقوم بها ملاك أو مستأجري الوحدات السكنية بجميع فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وكذلك الرسوم المقررة وكيفية تفعيل شحن الكارت لإعادته للخدمة بالشكل المطلوب.

الحالات التي يجب اتباعها في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمالك أو المستأجر للوحدة

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

الإجراءات التي يجب اتباعها في حال فقد كارت شحن العداد بالنسبة للمستأجر

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- إضافة إلى صوره من التوكيل والأصل للإطلاع.

- يجب أيضا تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

استخراج وتفعيل كارت شحن العداد الجديد

وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

كيفية شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب اتباعها عند شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل، لكن في البداية، إذا كان عداد الكهرباء «جلوبال» سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay وmy fawry. واستخدام «كهرباء خالص» لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

- فتح الأبليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

- قم بتحديد اختيارك postpaid أو prepaid واسم الشركة التابع لها.

- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» فقم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.