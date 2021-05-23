عاجل.. السجن المشدد 15 عاما لمتهم هتك عرض طفل معاق ذهنيا بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما، لقيامه بهتك عرض المجني عليه، حال كونه ذا إعاقة عقلية، بعد أن استدرجه في أحد الأفراح، وانفرد به، ما أن سنحت له الفرصة قام بتجريده من ملابسه وطرحه أرضا، وحاول هتك عرضه، وتصادف مرور الأهالي وألقوا القبض على المتهم وسلموه للشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت، والمستشار محمود خليل وأمانة سر أشرف حسن.

خطف المجني عليه بالتحايل

وكان المتهم خطف المجنى عليه بالتحايل حال كونه ذا إعاقة عقلية، بأن استغل إعاقته الذهنية في أثناء تواجده بعرس، واستدرجه بعيدا عن ذويه لمكان قصي حتى يمكنه الانفراد به، واهما إياه بشراء مشروب.

وأوضحت المحكمة، ما أن سنحت له الفرصة قام بتجريده من ملابسه وطرحه أرضا، وفي أثناء ذلك تصادف مرور بعض الأهالي، قاموا بالتدخل واصطحاب الطرفين لمركز الشرطة.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأنه عندما شاهد المجني عليه في داخل أحد الأفراح استدرجه بعيدا عن ذويه، وحاول هتك عرضه إلا أن الأهالي تمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض المنجي عليه لمحاولة هتك عرض على الوضع الذي جاء في التحقيقات، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 15 عاما على المتهم.