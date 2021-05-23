عاجل.. غرق شاب بالإسكندرية في أول أيام فتح الشواطئ

قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، منذ قليل، إن شاب يدعى «أحمد» من قرية قطور في الغربية، غرق في شاطئ السلام بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مع أول أيام فتح الشواطئ، الذي بدء أمس السبت.

واضاف «المالحي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الشاب غرق منذ صباح أمس، بينما تم الدفع بـ 6 غواصين من فريق «غواصين الخير»، منذ أمس في محاولة لانتشال جثته بجانب الإنقاذ النهري، إلا أنه حتى عصر اليوم لم يتم الوصول إلى جثته.

ويعد هذا الشاب هو ثاني حالة غرق في الإسكندرية خلال الصيف الجاري، بعدما لقى شاب مصرعه غرقا، الثلاثاء الماضي، في أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، بعدما تسلل للشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، آنذاك، والتي تنص على غلق الشواطئ والحدائق العامة، خلال الفترة الجارية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبين من الفحص، حينها، تسلل المدعو «محمد حمادة» 17 عاما، مقيم مركز بسيون محافظة الغربية، فجرا لشاطئ النخيل، وأنه لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع ارتيادها.

ويعد غريق شاطئ السلام، هو أول غريق منذ قرار فتح الشواطئ الذي انطلق أمس، في 66 شاطئ على مستوى الإسكندرية، وسط تشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.