«دينية» النواب توصي بزيادة موازنة جامعة الأزهر

طالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة موازنة جامعة الأزهر للسنة المالية 2021-2022، بما يتناسب مع رسالة الجامعة ودورها، واحتياجاتها.

ووفقا لمشروع الموازنة، تقدر موازنة جامعة الأزهر الشريف، من اعتمادات واستخدامات للعام المالي 2021-2022، بمبلغ 3 مليارات و274 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و508 مليون لبند الأجور وتعويضات العاملين، و379 مليون لبند شراء السلع والخدمات، و324 مليون لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و32 مليون لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 فيما يخص جامعة الأزهر (قطاع التعليم).

وبلغ المقدر لجملة الإيرادات بدون عجز يمول من الخزانة، 277 مليونا و998 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة 2 مليار و996 مليون، والمقدر لإجمالي الموارد 3 مليار و274 مليون و115 ألف جنيه.