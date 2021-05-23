نائب عن قانون العلاوة الدورية: انتصار للعمال والعاملين وموظفي الدولة

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قانون العلاوة الدورية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي مؤخرا، هو انتصار للعمال والعاملين والموظفين بقطاعات الدولة، موضحا أنه بموجب هذا القانون سيتم صرف علاوة دورية لجميع الدرجات الوظيفية والعاملين بالدولة.

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن هذا القانون يأتي في ضوء تكليفات الدولة المستمرة بضرورة الحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقة سليمة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، كيفما ورد في نص المادة 18 من الدستور المصري، لافتا إلى أن الموافقة المبدئية على هذا القانون، تعبيرا عن إيمان مجلس النواب بأن الفرد هو أساس المجتمع ومن حقه أن يعيش حياة كريمة، وأن يكون هناك تضافر لكل الجهود سواء الحكومية أو القادمة من المجالس النيابية، كاشفا أنه سيتم صرف هذه المحنة شهريا، فور إصدار اللائحة الخاصة بهذا القانون.

وكان مجلس النواب، قد وافق قبل قليل، في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

وتنص اللمادة الأولى:

ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1-7-2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2021.