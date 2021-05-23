غلق مركزين للدروس الخصوصية في الإسماعيلية

تمكنت لجنة من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتعاون مع حي ثالث من إغلاق مركزين للدروس الخصوصية بالمدينة.

ورصد حي ثالث الإسماعيلية برئاسة المهندس محمود الصوري، عمل مركزين للدروس الخصوصية، خلال الفترة الماضية وتردد بعض الطلاب عليهم.

وكلف الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للتأكد من عمل المركزين، وإغلاقهما فورا وتنفيذ الغلق بالتعاون مع رئاسة الحي.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بضرورة تكثيف الحملات على أماكن الدروس الخصوصية، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الحالية.

وفي سياق آخر؛ تسلم حي ثالث عددا من سيارات النظافة الجديدة لتنضم لمنظومة النظافة بالحي اليوم الأحد.

وتفقد محمود الصوري رئيس الحي، وصول السيارات والمعدات، بحضور إبراهيم مطر نائب رئيس الحي، وحسني راشد سكرتير عام الحي، وحسن غريب مدير المتابعة.

وقال الصوري إنه تمت إضافة سيارة مكبس كبيرة، وسيارة مكبس صغيرة، وسيارة قلاب وسيارة مياه كبيرة الحجم، مشيرا إلى أنه من المنتظر تسلم 4 صناديق محطات وسيطة «كونتينر» جديدة لتضاف إلى معدات الحي في القريب.