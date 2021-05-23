الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من الاثنين 24 مايو إلى السبت 29 من الشهر نفسه، وترصد «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس على البلاد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وهيئة الأرصاد الجوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 24 مايو

ـ طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 25 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 26 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 27 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 28 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 29 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أنه يتم تحديث التنبؤات بصفة يومية.