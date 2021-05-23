«بحوث الصحراء» ينظم دورة تدريبية لتحقيق التنمية المستدامة

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، نظم قسما البيئة النباتية والمراعى والأصول الوراثية بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون مع إدارة التدريب بالمركز تحت عنوان «تطوير وتحسين الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة بالبيئة الصحراوية».

وأشار زغلول إلى أن ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة من النباتات البرية والأقارب ذات الصلة المتحملة للملوحة والجفاف لمحاصيل الحبوب والمحاصيل العلفية يعد نوعا مهما من الأفكار غير التقليدية والتي يجب أن ننتهجها في الفترة الحالية وذلك لرفع القدرة المعيشية لقاطني المناطق الصحراوية وتقليل الفجوة لمتطلبات المعيشة وأيضا رفع القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية ومن ثم إحداث تنمية مستدامة حقيقية.

وأضاف الدكتور محمد حمدي عمار، رئيس قسم الأصول الوراثية، أن البرنامج التدريبي استمر خمسة أيام بإجمالي 20 ساعة تدريبية وعدد المتدربين 23 متدربا من الأقسام العلمية المختلفة بالمركز، وذلك ضمن خطة مركز بحوث الصحراء لرفع كفاءة العاملين من أجل التنمية الزراعية المستدامة.

كما أوضحت الدكتورة فاطمة علي أحمد، رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، أن المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي اشتملت على عدة موضوعات مهمة منها، الإدارة السليمة للمراعي الطبيعية وتنوعها، استخدام طرق التربية الحديثة لتحسين الأصول الوراثية تحت الظروف البيئية المعاكسة، التأثير السلبي للتلوث على إهدار الموارد الطبيعية، تطبيقات النانوتكنولوجى لتحسين تحمل النبات للإجهادات البيئية وعلاقته بجودة المحصول، كما اشتملت الدورة على التعرف على تقنية زراعة الأنسجة ودورها في التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية، علاوة على استخدام طرق الهندسة الوراثية لإنتاج نباتات تتحمل الإجهادات البيئية المعاكسة.