توصيات هامة من «الزراعة» لوقاية النباتات من الأمراض الصيفية

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المرحلة التي تمر بها البلاد في الأيام القادمة، معتدلة، مؤكدا على ضرورة اتباع عدد من التوصيات الهامة.

وأوضح «فهيم»، هذه التوصيات قائلا إنه فيما يتعلق بالبطاطس الصيفية والبصل، فيجب الرش بمركبات التحجيم مثل نترات البوتاسيوم ومادة مبيوكوات كلوريد بمعدل 25%، أما الفاصوليا الصيفي فيجب الرش بصلابة الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان والرش الوقائي العاجل ضد الانثراكنوز بمركبات باكروبات مانكوزيب مع أزوكسي استروبين، وكذلك الرش ضد الحشرات القشرية بالزيت المعدني مع مبيد مناسب.

أما الزيتون من الأصناف الأجنبية، فيجب الإقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال هذه الفترة والحرص على التوازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون لأنها سوف تزيد، بحسب «فهيم».

وعن الزراعات تحت الصوب الزراعية لزراعات الخيار والفلفل والباذنجان والكانتلوب، أوضح أنه من المتوقع زيادة كبيرة فى معدلات التنفيل وهي ظاهرة تساقط الزهر أو العقد الحديث، والمشكلة الأخرى أن الأيام الحارة ستثير بعض النباتات لتزهر مكثف وفوق طاقة النبات وعندما تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة ثانية تصاب النباتات بمشكلة فى الإخصاب أو العقد فيحدث التنفيل.

فهيم: يجب أن يكون الري في الصباح خلال مرحلة النمو الخضري قبل التزهير

وأوضح «فهيم»، أن العلاج في مرحلة النمو الخضري قبل التزهير يجب أن يكون الري فى الصباح مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر و2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب بودرة ولتر حمض فوسفوريك، ثم تكرر 3 مرات أسبوعياً بنفس المعدلات المذكوره سابقاً، ولو في مرحلة الإزهار والعقد، فالري صباحاً ويضاف 2 كجم نترات نشادر بالإضافة إلى 4 كجم بوتاسيوم ذواب ونصف لتر حمض فوسفوريك ثم تضاف 3 مرات أسبوعياً.