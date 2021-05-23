وكيل الشؤون العربية بالنواب: فلسطين هي قضية الشعب المصري بالكامل

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الشعب المصري يحترم قيادته السياسية الرشيدة ويثق في تصرفاتها، مشيدًا بما قدمته مصر للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن.

وأضاف أباظة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «TEN»، أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المصري بالكامل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم كل الدول العربية، معتبرا أن مصر محور رئيسي وأساسي لكل الدول العربية، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ لحظة عن خدمة القضية الفلسطينية.

وأشاد أباظة بالموقف المصري تجاه العدوان الأخير على غزة والجهود الذي بذلها الوفد المصري لوقف إطلاق النار والذي نجح في وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب بين الجانبين، مضيفًا «مصر شالت القضية الفلسطينية من يوم ما طلعت لحد النهاردة».

وتابع «القيادة المصرية الرشيدة رفعت رأسنا والموضوع مش 500 مليون دولار لأن فيه ناس عندها مليارات لكن القيمة في وقفة الشعب المصري خلف قيادته» مقدمًا الشكر للجيش والشرطة المصرية وللمنظومة المصرية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أباظة إلى أن حزب مستقبل وطن قاد التبرع للشعب الفلسطيني وأن النواب شاركوا ببعض التبرعات الطبية والعينية للأخوة في غزة، مؤكدًا أن وفد رفيع المستوى من نواب الحزب زار غزة وقابل مسؤولين من الجانب الفلسطيني.

وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية أن اللجنة كانت تناقش دعم الأخوة الفلسطينيين، متمنيًا أن يصبح الفلسطينيين على قلب رجل واحد ليتمكنوا من إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وصد العدوان الصهيوني.