رئيس لجنة كورونا يسخر من الشائعات حول اللقاحات: هو أنا أخدت تطعيم غلط؟

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك حركة داخل الجسم يشعر بها من جرى تلقيحهم بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مكان التطعيم، وأن البعض يتوقع أن هذا ليس لقاح سائل بل عبارة عن شريحة وضعت داخل الجسم.

وسخر «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، «أنا الحقيقة أخذت اللقاح، ومفيش حاجة اتحركت، غريبة يعني، يبقى اللقاح اللي أخذته بايظ»، موضحًا أن دول العالم العظمى تتسابق على تلقي اللقاحات، ومعظم الدول العظمى انتهت من تطعيم 50% من مواطنيها بجرعتين من اللقاح.

وتابع: «إحنا لسة بنسأل ناخد اللقاح ولا لأ، والدول العظمى انتهت من تطعيم 50% من المواطنين، عاوز أأكد إن اللقاح هو طوق الأمان للخروج من هذا الوباء، اللقاح لا يمنع وجود مرض لكن يمنع وجود وفيات بنسبة 100%، ويمنع تقليل عدد الدخول للعناية المركزة بنسبة من 90 لـ 95%، ويمنع دخول المستشفى بنسبة 70%، ودي نسبة تكفي أننا نرجع تاني العودة لحياتنا الطبيعية».

ووجه حديثه للمواطنين: «لو مبسوطين بالإجراءات والقيود اللي إحنا عايشين فيه مياخدش اللقاح، اللي عاوز يعيش حياته طبيعية ياخد اللقاح عشان يعيش حياته الطبيعية، اللقاح آمن».