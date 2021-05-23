الصحة: السلالة الهندية لم ولن تدخل مصر.. وهذا موعد انكسار موجة كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ليست موجودة حتى الآن في مصر، «ومش هتخش إن شاء الله، الدولة المصرية قائمة بكامل أجهزتها متمثلة في الطب الوقائي ووزارة الصحة والسكان، وكل الأجهزة قائمة على كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية عشان تمنع دخول أي شخص مشتبه في إصابته بهذه السلالة من دخول مصر».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يفضل تأجيل انتخابات الأندية الرياضة الفترة المقبلة، فكلما ابتعدنا عن التجمعات كلما كنا في أمان أكثر، وهذا سيقلل نسبة الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، كما ذكر في الوقت ذاته أن الدولة أمامها امتحانات الثانوية العامة، وسيتم إجرائها بكل الإجراءات الاحتزاية كونها تُعد مستقبل طلابنا وأولادنا، لن التجمعات غير ضرورية يفضل تأجيها.

وعن حالة الفنان علي الحجار بعد إصابته بفيروس كورونا، أكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة الفيروس، أنه للأسف الشديد غير متابع لحالته، وسيتابعها الفترة المقبلة من أجل طمأنة المواطنين عليه، كما طمأن عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، موضحًا أن بفضل الله مسحتها الأخيرة سلبية، ونأمل أن تعود لأسرتها وأهلها سالمة، مؤكدًا أن المسحة السلبية تُعني انتهاء الفيروس ولكن ما زالت تداعيات كورونا مؤثرة عليها ونأمل السيطرة عليها.

وأردف أن مصر حاليا تعيش في مرحلة البلاتو للموجة الثالثة، وهي فترة ثبات الأعداد، «لو قدرنا نكمل الإجراءات الاحترازية هنكسر الموجة والأعداد هتقل، لكن لسة موصلناش لمرحلة انكسار الموجة، ممكن تبتدي تنكسر على منتصف يونيو لو كملنا بهذه الإجراءات، الإجراءات واللقاح هم الأساس يجب على المصريين أن يتسابقوا في تلقي اللقاح، ولن تعود الحياة إلى طبيعتها كاملة إلا لما نوصل عندنا 60% أو 70% من المستهدف تطعيمهم من كورونا ويحصلوا على جرعتين من اللقاح».