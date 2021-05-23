الصحة: أرسلنا 1.4 مليون رسالة خلال يومين للمواطنين لتلقي اللقاح

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى إرسال رسائل نصية لجميع من سجلوا على لتلقي لقاحات فيروس كورونا منذ شهر فبراير وحتى 10 مايو الجاري، خلال اليومين الماضيين: «إحنا بعتنا أكثر من 1.4 مليون رسالة اليومين اللي فاتوا، والرسائل غطت كل المسجلين حتى يوم 10 مايو».

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الحصول على اللقاح لا يكون بأسبقية التسجيل، ولكن يجري ذلك عبر خطورة الحالة الصحية، وهي القاعدة العلمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وتعمل بها مصر في مواجهة الوباء وتلقيح المواطنين، «علشان كدة كنا محددين الأولويات والفئات المستهدفة من أول يوم».

وأوضح أن هناك إقبال متزايد من قبل المواطنين على التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، حيث ‘نه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 175 ألف مواطن، «تجاوب المواطنين ده شيء كويس كنا بنسعي ليه من زمان».

وشدد على ضرورة أن يسجل المواطنون أمراضهم المزمنة خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على لقاح فيروس كورونا، «ممكن المواطن يكون عنده 3 أمراض، وهو بيسجل كسل وكتب سكر بس، وبكدة يكون نزل درجة أولويته للأقل».