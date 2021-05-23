«الكهرباء»: أنفقنا 36 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع خلال 3 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة شبكة الكهرباء بكل محافظات الجمهورية، ولهذا خصصت مؤخرا 95 مليون جنيه لتطوير توزيع كهرباء قطاع شرق الغربية، موضحا أن السنوات الثلاث الماضية فقط، شهدت ضخ حوالي 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومعللا ذلك بأن الكهرباء أساس كل نواحي الحياة وعلى كل المستويات، موضحا أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن هذا يتضح دائما في تأكيده الدائم على أن «الطاقة ومن بينها الكهرباء أمن قومي».

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أن مصر حاليا تتمتع باستقرار على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أن هناك احتياطيا كافيا من تلك الطاقة، يلبي كل الاحتياجات الحالية وكذلك المستقبلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه لذلك تعمل الوزارة على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا للغاية على مستوى نقل الكهرباء، أما فيما يخص شبكات التوزيع فهي «الشغل الشاغل» للوزارة حاليا.

وكشف أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، تم ضخ حوالي 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن أحدث هذه الأعمال التطويرية خصصت لمنطقة شرق الغربية التي تشمل مدن المحلة وسمنود وزفتى، لافتا إلى هذه ليست المنطقة التي يشملها التطوير فقط، مشددا على أن هناك متابعة لكل المناطق وسيشملها التطوير.

وأردف أن مصر لديها 9 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية، وهناك خطة واضحة بشكل كبير من الوزارة لتطوير كل الشركات، ويتم ضح استثمارات كبيرة لرفع مستوى جودة التغذية بشركات التوزيع تلك على مستوى كل المحافظات وليس القاهرة والإسكندرية فقط، بل تشمل محافظات الصعيد والدلتا وكل الأماكن التي كانت تعاني من عدم توفر الطاقة الكهرباء الكافية لاستخدامات المواطن والمشاريع التنموية والصناعية بتلك المناطق.