نائب البنك العربي الأفريقي: التجزئة المصرفية توجه استراتيجي لا خيار فيه

قال شريف علوي، الخبير المصرفي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، إن البنك يسعى إلى ابتكار طرق غير تقليدية، لتحقيق مستهدفاته بالتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة، كما أن البنك يسعى لكي يتحول إلى بنك جاذب للعملاء، من خلال تلبية كافة متطلبات العملاء بتوفير كافة الخدمات المناسبة، موضحًا أن رؤية البنك تستهدف التوسع في التجزئة المصرفية، لمواكبة التطور المتواجد في السوق الفترة الحالية، فالبنوك تسعى لتنوع العملاء، وتنويع مصادر ربح البنك من خلال تنويع منتجات البنك، والتوجه لقطاعات مختلفة في الشركات.

وأضاف «علوي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن التجزئة المصرفية توجه استراتيجي لا خيار فيه، خاصة وأن البنك لديه عدد كبير من الأفرع في كافة أنحاء الجمهورية، كما أن التجزئة المصرفية تُحقق التوازن من حيث التنوع في المنتجات التي يقدمها البنك، موضحًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأنشطة الرئيسية للبنك خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هذا القطاع يحتوي على عدد كبير من العملاء، وفي حالة التمويل يتبع إجراءات بسيطة وغير معقدة، وسرعة رأس المال فيه سريعة.

وأشار إلى أن البنك العربي الأفريقي، يعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعدد المشروعات الصغيرة المدعومة من البنك الفترة السابقة كانت تُعد على إصبع اليد الواحدة، كما أن البنك العربي الأفريقي يُسابق الزمن بشكل عنيف جدًا، لتحقيق استراتيجيته في تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هناك العديد من البنوك تقدم الخدمات لهذا القطاع، والتحويل الرقمي من شأنه أن ينعكس على العملاء في نوعيات المنتجات البنكية التي سيقدمها البنك، واستقرار العمليات المصرفية بعد التحويل الرقمي في حاجة إلى بعض الوقت.

وأردف أن البنك سينتهي من كافة التحديثات الخاصة بنظام تشغيل البنك خلال آخر العام، «قبل انتهاء هذا العام، سيكون لدى البنك إنترنت بنكي، والموبايل بنكي، كما أن البنك يحدث البنية التحتية بالتوازي مع إعداد التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي، من خلال الاستعانة ببعض الشركات الخارجية، لكي تصدر المنتجات البنكية الجديدة سريعًا».