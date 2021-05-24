الكنيسة القبطية تعلن موعد عودة عظة البابا تواضروس الأسبوعية: دون حضور

قال القمص موسي إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سيستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم 23 يونيو المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العنصرة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن عظة البابا ستعود دون حضور شعبي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الأعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود البابا تواضروس لعظاته الأسبوعية بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث أعلن عن توقف عظته في 21 إبريل الماضي، بسبب فترة الأعياد المسيحية وقتها التي شملت أسبوع الآلام (أحد السعف، وخميس العهد والجمعة العظيمة) مرورا بعيد القيامة المجيد، وفترة ما يعرف بالخماسين المقدسة.

وكان أخر ما طالب به البابا تواضروس الثاني، الأقباط، قبل توقف عظاته الأسبوعية، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة الجميع، قائلا: «مع تزايد أعداد المصابين جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ينبغى أن يكون هناك إجراءات قوية من خلال غسل الأيادى باستمرار، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة واستخدام المطهرات، فالله سمح بوجود وباء مثل كورونا حتى يقوم كل إنسان بضبط بُوصلة قلبه ويعرف أين هى، وتكون الفترة الحالية لمراجعة النفس والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة وعمل الخير باستمرار، فضلا عن الاهتمام بكافة الأمور الروحية».

وكان البابا تواضروس، دشن أمس الأحد، بمشاركة 10 من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مذبحين وأيقونات بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين سنة علي إنشائها.

كما منح البابا ثلاثة من كهنة إيبارشية المعادي رتبة القمصية، وأقيمت صلوات منح «القمصية» للكهنة الثلاثة ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، الذي تولى خدمته البابا بالكنيسة ذاتها.