بعد ارتفاعه 4 جنيهات أمس.. استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا ومحليا

استقرت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، اليوم الأحد الموافق 23 مايو، بسبب إجازة البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، ليثبت السعر عند نفس النقطة السعرية منذ نهاية معاملات أمس السبت، بعد أن سجل بالأمس ارتفاعًا جديدًا، بمقدار 4 جنيهات بكل الأعيرة، في ختام التعاملات.

وثبتت أسعار المعدن النفيس سواء عالميًا أو محليًا، بسبب الراحة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية، على أن يتم تداول المعدن الأصفر في البورصة العالمية غداً الإثنين، وسط صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيكون مرتفعا أو منخفضا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 920 و922 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 و6456 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الأحد الموافق 23 مايو، 947.46 جنيها، و60.50 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 829.05 جنيها، و52.94 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 710.61 جنيهات، و45.38 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها قبل أن يعود للاستقرار، وحقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا.