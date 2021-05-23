«رقم متواضع».. تعرف على نسبة زيادة أسعار الذهب بالأسواق في أسبوع

«ما بين الارتفاع والانخفاض»، سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، تذبذبا خلال أسبوع، فيما فرض الارتفاع نفسه على الأسعار بـ21 جنيها.

وشهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا بداية من يوم الجمعة الماضي، حيث حقق صعودًا ملحوظا نتيجة لانخفاض الدولار، الذي تربطهما علاقة عكسية، مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، التى أظهرت ارتفاع التضخم وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها.

وبيع عيار 24 بـ947 جنيها مقابل 926 جنيها الأسبوع الماضى، بينما سجل عيار 21 نحو 829 مقابل 812 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 710 مقابل 696 جنيها الأسبوع الماضى.

وتتغير أسعار الذهب، بشكل لحظي «فى دقائق» بتغير السعر في البورصات العالمية نتيجة شراء المعدن الأصفر من جانب المستثمرين.

وكانت أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى، سجلت ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التى شهدها الشرق الأوسط بالتصعيد الأمريكي الإيراني في العراق، ثم فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة.

أسباب تراجع الذهب أمام الدولار ومستقبل المبيعات

وقال نادى نجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن ارتفاع أسعار الذهب لم تؤثر على مبيعات الذهب فى السوق المحلى، موضحا أن الذهب تحرك فى حدود 20 إلى 40 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية صعودا وهبوطا، ما يؤثر بنسبة 2% على الأسعار.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن»، أن سعر المعدن النفيس يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأي حركة فى سعر أوقية الذهب عالميا يؤثر على الذهب في مصر، متوقعا مواصلة الذهب ارتفاعاته خلال الفترة القادمة.

حجم الاحتياطي المصري من الذهب

يشار إلى أن رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريباً، إذ ارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في شهر إبريل 2020 إلى 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي «وفقا للبنك المركزى».

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مزيج من سلة العملات الدولية الرئيسة،والتى تشمل «الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني»، علاوة على رصيد الذهب الذى يتوزع على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وكذلك وفقاً لرؤية لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى.