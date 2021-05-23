مدير الرعاية المركزة بـ«عين شمس»: متلازمة ما بعد كورونا حقيقة علمية

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، إن متلازمة أعراض ما بعد الشفاء من فيروس كورونا هي حقيقة علمية لا شك فيها، ويتم حاليا كتابه تفاصيلها في الكتب العلمية من قبل الأطباء حول العالم، «متلازمة ما بعد كورونا أصبح حقيقة واقعة».

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن فيروس كورونا يؤدي إلى الالتهاب الرئوي الفيروسي، وهو ما يؤثر بشكل واضح على مناعة الإنسان، ويجعل المرضي مصابيين بـ«العاصفة المناعية»، «مرضى كورونا بالأعراض البسيطة قد يصابوا بالعاصفة المناعية، والحالات الحرجة تكون في حدود 15% من المصابيين».

وأوضح أن العاصفة المناعية هي السبب الرئيسي في متلازمة ما بعد كورونا، وهناك بعض المتعافيين يشعروا بعدم القدرة على التذوق أو الشم ووجود بعض الإجهاد أثناء إجراء الأعمال اليومية العادية، «فيه منهم بتتأثر الكلي بتاعتهم، ودول نسبتهم قليلة».

وأكد أنه وعلى المتعافين من فيروس كورونا ويشعروا بوجود مشكلات صحية لديهم فعليهم السير وفق جدول معين يعتمد على إجراء تحاليل بعد 4 إلى 6 أسابيع من الشفاء، «اللي يشعر أنه مش مظبوط يبدأ عمل تحاليل صورة دم وCRT وتحاليل وظائف الدم ووظائف الكلي، ولو لقوا مفيش مشاكل يطمنوا ان الأمر مش هياخد غير مجرد شهور ويروح فعلا».

وتابع: «المرضى اللي حصل لديهم مشكلات كبيرة على رئتيهم ودخلوا العناية المركزة وخرجوا هيعيشوا بمشكلات دائمه على الرئة، ودول بيحتاجوا متابعه مع أطباء الصدر والباطنة».