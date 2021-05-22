تفاصيل مبادرة العزل المنزلي لمتابعة مرضى فيروس كورونا ببورسعيد

تأتى مبادرة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا «كوفيد 19» في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا، حيث ارتكزت خطة مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة مرضى حالات العزل المنزلي فى محافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى التى طبقت فيها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار (100مليون صحة) في يناير 2021.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نتائج مبادرة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا «كوفيد19» بمحافظة بورسعيد، حيث تم توقيع الكشف الطبي المنزلي على 3600 مريض معزول منزليًا، وذلك بعد تخصيص عدد من الفرق لكل حي بمحافظة بورسعيد بما يتناسب مع أعداد مرضى العزل المنزلي به.

وتنقسم المبادرة فى بورسعيد إلى 4 محاور رئيسية، أولها قاعدة بيانات مرضى العزل المنزلي والخاصة بالترصد في جميع المستشفيات التابعة للهيئة، والمحور الثاني فيختص بفرز المرضى الذين تم اكتشاف إصابتهم من خلال خيم الفرز للكشف المبدئي بمداخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتحديد مدى احتياجهم للزيارات المنزلية، فيما يرتكز المحور الثالث على تنفيذ الزيارات المنزلية بناء على بيانات المرضى المجمعة من خلال خط الاستشارات الطبية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن بيانات المرضى بغرفة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ،أما المحور الرابع والأخير للمبادرة ارتكز على رفع التقارير الخاصة بالزيارات ومتابعة الحالات.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت عن مبادرتين أخرتين هما تسليم الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومبادرة «اتطمن على ابنك» للفحص الطبى المجانى على طلاب مدارس بورسعيد المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل.