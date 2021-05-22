كيف يتأكد مصاب فيروس كورونا من التعافي؟.. طبيب عزل يجيب

تساؤلات عددية يطرحها المصريون حول كيفية التأكد من تعافيك من فيروس كورونا المستجد، وتستعرض «الوطن» خلال السطور القادمة رأي أحد الأطباء في مستشفيات العزل الصحي والذي يكشف متى يعتبر المريض متعافيا من فيروس كورونا ويصبح غير ناقلا للعدوى.

متى يصبح المريض متعافي من فيروس كورونا؟

أكد الدكتور أنور محفوظ الطبيب بمستشفى العزل ومدير مستشفى منوف للعزل سابقا، أن فيروس كورونا يموت في الفترة بين 10 و14 يوما ويصبح المريض غير ناقل للعدوى بفيروس كورونا، موضحا أن المريض يتعافى من فيروس كورونا عند الانتهاء من أعراض الإصابة بكورونا.

فقدان حاستي الشم والتذوق

ونفى «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يكون فقدان حاستي الشم والتذوق من علامات الشفاء من فيروس كورونا، مؤكدا أن المريض من الممكن أن يصاب بفيروس كورونا ولا يفقد حاستي الشم أو التذوق، ومن الممكن أن يصاب ويفقد حاستي الشم والتذوق لمدة يوم أو إثنين، ومن الممكن أن يفقدهما لمدة شهر ويكون متعافي من قبلها.

الذهاب إلى مستشفى العزل عند ظهور أعراض كورونا

وطالب الطبيب بمستشفى العزل، من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كوروناؤ بالتوجه إلى أقرب مستشفى عزل في محيط سكنه، للاطمئنان على حالته الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل الأطباء في المستشفى، موضحا أنه يتم متابعة المريض وإبلاغه عند شفاؤه والعودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.

متابعة مستشفيات العزل في المنوفية

علي صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه يتم شن حملات متابعة من قيادات المديرية على مستشفيات العزل في المحافظة، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات تخص المرضي أو مصابي بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى والمصابين.