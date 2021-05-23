«واتساب» يطرح ميزة جديدة لتحسين الرسائل الصوتية

أطلق تطبيق «واتساب» ميزة جديدة ضمن سلسلة كبيرة من المميزات والتحديثات التي يقوم بها خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع androidpolice إن «واتساب» قام بإضافة ميزة جديدة، وهي التحكم في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية التي يتم إرسالها في المراسلات الخاصة بتطبيق واتساب.

وأضاف الموقع، أن إضافة هذه الميزة جاءت نظرا إلى أن بعض الناس يتكلمون أسرع من غيرهم، ويستمع البعض أسرع من الآخرين، وهو ما يمكن أن يسبب إزعاج المستمع، لذلك تتيح الميزة القدرة على التحكم في سرعة تشغيل التسجيلات.

ويتم في الوقت الحالي طرح خيار زيادة سرعة التشغيل لمستخدمي الإصدار التجريبي، وتم رصد الميزة المحدثة وتسجيلها من قبل عدة مستخدمين مختلفين وأكدتها جهات خارجية، باستخدام بنية التطبيق التي تم استردادها من قناة Play Store التجريبية القياسية.

ولتنشيط التشغيل المتغير، انقر على التسمية «1.0x» بجوار شريط التقدم في رسالة صوتية نشطة، حيث تتوفر سرعات تشغيل 1.0x و 1.5x و 2.0x ، وهي أقل دقة مما نراه عادةً لهذا النوع من الميزات، ولكن هذا هو السبب في أنها تجريبية.

كما انه لا يوجد خيار لإبطاء التشغيل، ويبدو أن وظيفة سرعة التشغيل المتغيرة يتم طرحها للمستخدمين ببطء، ولم يتمكن اثنان من مختبري Android Police المختلفين من الوصول إليه حتى باستخدام أحدث إصدار (2.21.9.4)، الذي تم إصداره بالأمس.

وقد كان مرئيًا لبعض الأشخاص على الأقل منذ أكثر من شهر، لذلك يبدو أن هذا نشر التحديث بطيء إلى حد ما بالفعل.

وتتضمن التغييرات الأخرى في الإصدار التجريبي الأحدث معاينات أكبر للصور والفيديو، ويتوفر خيار الرسائل المختفية لجميع المستخدمين في الدردشات الجماعية افتراضيًا.

ووفقًا لسجل تغيير جديد نشره WABetaInfo ، تم تنشيط عناصر التحكم في سرعة التشغيل لفترة وجيزة في الإصدار التجريبي عبر مفتاح جانب الخادم ، ثم تعطيله، يبدو أن أولئك الذين كانوا قادرين في السابق على الوصول إلى الخيار لا يمكنهم الآن، من غير المعروف سبب إجراء التبديل أو متى قد يعود.

وفقًا لمنشور محدث ، تظهر الميزة مرة أخرى لبعض المستخدمين على الأقل في أحدث إصدار تجريبي، يبدو أنه أكثر انتشارًا من الطرح السابق المجهض. وللحصول على أفضل فرصة لرؤية ميزة سرعة التشغيل، تأكد من تشغيل الإصدار التجريبي 2.21.9.5 أو إصدار أحدث.

على الرغم من توفره رسميًا، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على الميزة، حيث يبدو أن الإصدار الجديد يتم طرحه تدريجيا على مستوى العالم.