عاجل.. مصرع 3 مواطنين في حادث تصادم مروع بالقرب من حدائق حلوان

لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأُصيب 10 آخرون، أحدهم حالته خطيرة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارتين ملاكي، أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من منطقة حدائق حلوان.

وبيّنت صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اشتعال النيران فى إحدى السيارات الملاكي التي اصطدمت بالسيارة النقل، حيث لقى مستقلوها وعددهم 3 مصرعهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، كما انتقلت خدمات من الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.