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محمود مسلم

عاجل.. إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالغربية بسبب الجيرة

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:51 م | الأحد 23 مايو 2021
مشاجرة

مشاجرة

أصيب 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة، اليوم الأحد، اسُتخدمت فيها العصى والشوم والأسلحة البيضاء، بين أفراد عائلتين بقرية منشأة سليمان التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة وأسرية.

تلقى اللواء محمود هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ووقوع مصابين. 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليهم في مشاجرة بين أفراد عائلتين، بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

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