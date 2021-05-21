إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية، في حي العرب بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس، تم نقلهما إلى المستشفيات المختصة للعلاج، وإخطار السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً بورود إشارة من مستشفى «آل سليمان» التخصصي، يفيد بوصول شخص يُدعى «صلاح محمد السيد صالح»، 42 سنة، مصاباً بطلق ناري في الوجه والعينين، وتم إيداعه وحدة العناية المركزة، والحالة العامة سيئة، كما وصل آخر يُدعى «حسين زكريا إسماعيل عثمان»، 36 سنة، مصاباً بطلق ناري في الكتف الأيمن.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف رئيس مباحث العرب، أن مشاجرة بالأسلحة النارية تمت بين مجموعة من الأشخاص في شارع «المنيا» بحي العرب، ونتج عنها سقوط مصابين، ويجري ضبط أطراف المشاجرة، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.