بعد 30 عاما من النسيان.. الموافقة على تطوير مباني مستشفى فارسكو

وكيل صحة دمياط يبحث أسباب تأخر إحلال وتجديد مستشفى فارسكور

شهد مستشفى فارسكور المركزي، أزمات عديدة خلال الـ 30 عاما الماضية، نظرا لأن المبنى آيل للسقوط، حيث طالب خلال تلك السنوات أهالي المركز، وزارة الصحة بالتدخل والقيام بأعمال الإحلال والتجديد له، حتى تدخل عدد من النواب ليطالبوا الجهات المعنية بالتدخل حتى أعلنت محافظ دمياط، الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى، وذلك بعد موافقة الحكومة على تطوير المستشفى مع اعتماد 100 مليون جنيه.

«الوطن» تستعرض تفاصيل أزمة مستشفى فارسكور منذ بدايتها لنهايتها

14 أغسطس 2017

نواب الشيوخ يتدخلون لدعم شبكة غازات الغسيل الكلوي بمستشفى السرو

أرسل العديد من أهالي فارسكور «تلغرافات» بعلم الوصول لرئيس الجمهورية، للتدخل في أزمة مستشفى فارسكور المركزي بعد استقالة الدكتور أكرم أبوالنجا مدير المستشفى من منصبه، نظرا لنقص الكادر البشري، كما أغلق قسم العناية المركزية، ونقل قسم الغسيل الكلوي لمستشفى الروضة المركزي، وهو ما بات عبئا على المرضى.

"صحة دمياط": مستشفى فارسكور المركزي مدرجة في خطة 2019 لتطويرها

حينذاك تقدم الدكتور أكرم أبوالنجا مدير مستشفى فارسكور المركزي سابقا، باستقالته من منصبه، وقال معقبا على قراره «مأساة حقيقية بمستشفى فارسكًور لغياب الوعي بالمسؤولية، وعدم تقدير المصائب قبل حدوثها، وعدم إصغاء مسؤولي اتخاذ القرار لصوت العقل وعدم الأخذ بالاعتبار لنصائح وتوصيات مديري المستشفيات لأنه دائما الكبار يعرفون كل شيء دون غيرهم ولا يملكون إلا أن يدورون في دائرة النظام العقيم المكبل بالقوانين والإجراءات الفاسدة التي تهدم النجاح، بل قد تودي بحياة المحتاجين للعلاج المجاني».

28 أغسطس 2018

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط السابق، عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من ميزانية وزارة الصحة لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور.

9 يوليو 2020

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى فارسكور المركزي، حيث استعرض ملف الحالة الإنشائية للمستشفى، وأسباب تأخر خطة الإحلال والتجديد.

ووعد وكيل الوزارة بدراسة الملف كاملًا وعرضه على الجهات المعنية بوزارة الصحة، لاستعجال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد.

20 يناير 2021

تقدم أحمد عبدالشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بطلب لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية، النائب حسن عبدالوهاب عيسى والنائب الدكتور محمود مشعل عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر سعد، وقد تمت الموافقة على إدراجها بالخطة الاستثمارية «2021- 2022».

ووعد «البلشي» بطرح المستشفى للتنفيذ بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستشفى الجديد بدء العمل مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط.

11 فبراير 2021

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط موافقة الوزارة على البدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التي كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الغردقة ويهنئ المرضى والعاملين بالعيد

ونوهت المحافظ إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المباني لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزي.

23 مايو 2021

أعلن الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، موافقة الحكومة علي طلبه واعتماد 100 مليون جنيه لمستشفى فارسكور في ميزانية الدولة، وذلك خلال حضوره مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الصحة ومناقشة الدكتور محمد نوح علي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، ومراقبي وزارة المالية، ووزارة التخطيط، ومدير عام المؤسسة العلاجية ومدير الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العلاجية، والدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والعميد سامي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة، حيث ظل مطلب إحلال وتجديد المستشفى المركزي الذي يخدم 300 ألف مواطن أكثر من 30 عاما دون تنفيذ.

اقرأ أيضا:-

«شهد» طفلة دمياطية تودع «أسطورة الضحك» بطريقتها الخاصة

«عزة» أنجبت طفلها مصابا بداون في الأربعينات: بخاف ينزل الشارع