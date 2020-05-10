وكيل صحة الشرقية يجتمع مع مديري المستشفيات المستقبلة لمرضى كورونا

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة التخطيط، لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة أعمال التطهير التي قام بها فريق الإدارة الصحية بالزقازيق لتعقيم وتطهير مستشفيات الصدر والحميات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مديري مستشفيات الصدر والحميات لمناقشة خطة العمل، ووجه وكيل الوزارة بنقل مرضى الكلى الصناعي من مستشفى حميات الزقازيق إلى وحدة الكلى بالغار، ومستشفي الزقازيق العام، وذلك ضمن الخطة الوقائية للحفاظ علي مرضى الكلي من مخالطة الحالات المترددة علي المستشفى والمشتبه إصابتها بالفيروسات التنفسية، للحد من انتشار العدوى، كما ناقش خطة علاج المرضى بهذه المستشفيات وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتنسيق الكامل في تحويل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.