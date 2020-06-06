في أقل من 10 أيام.. إصابة 4 من مديري المستشفيات بفيروس كورونا

شهدت الفترة الأخيرة، إصابة عدد من مديري المستشفيات بفيروس كورونا، وذلك لطبيعة عملهم التي تتطلب تواجدهم المستمر بين المرضى، كان آخرها أمس.

أصيب مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي في محافظة الشرقية، بكوفيد-19، وذلك بعدما شعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تأكدت إصابته بالفيروس، وجرى نقله إلى مستشفى العزل بفاقوس، لتلقي العلاج اللازم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصيب الدكتور ياسر شعيب، مدير مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد للعلاج، وذلك بعدما خرج في مقطع فيديو، بثه معه أحد أطباء مستشفى العزل، لكي يطمئن المواطنين عليه، وأنه يعاني من أعراض بسيطة، وأنها كلها "3 أيام ويروح"، موضحا: "الحمد لله أنا وصلت بالسلامة، والاستقبال هنا على أعلى مستوى، وأنا بخير، وأنا أطمئن كل الناس".

كذلك شهد الشهر الماضي، إصابة الدكتور أحمد الهواري مدير مستشفى الشهداء المركزي، بكورونا، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجراء التحاليل المعملية التي أثبتت إصابته، وتم عزله فور إعلان نتيجة التحاليل والتأكد من إصابته، وجرى متابعة المخالطين له ووضعهم تحت العزل المنزلي 14 يوما للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وفي 30 مايو، أصيب أحمد هواش مدير مستشفى الحميات بدمنهور وزوجته بفيروس كورونا، وعلى الفور عزل نفسه، واتبع البروتكول العلاج، وصرح في مداخلة هاتفية في ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه سيتبرع ببلازما الدم الخاص به وزوجته، عقب اتمام شفائهما من فيروس كورونا المستجد.