يكتمل بناؤه 2022.. قصة إنشاء أكبر سد أفريقي في تنزانيا بإشراف مصري

تشرف مصر على إنشاء سد جوليوس بتنزانيا، الذي من المخطط أن يكون السد الأكبر في إثيوبيا والمتوقع أن يتخطى ارتفاعه ارتفاع السد العالي، ويضم محطة لتوليد الكهرباء، ويعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها مصر دعما لأشقائها بقارة أفريقيا السمراء.

وحرص برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة dmc، على الكشف عن كل تفاصيل هذا السد التنزاني، خلال زيارة أجرتها مراسلة البرنامج آية جمال الدين، إلى موقع السد، وتقابلت فيها هناك مع وزير الإسكان المصري المهندس عاصم الجزار، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنزانيين، وبعض المشرفين المصريين على تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وبدوره، قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تلك الزيارة ليست الأولى له لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، موضحا أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تتابع هذا المشروع وتهتم به، ملعنا أن هذا السد من المقرر أن يولد 2115 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذه الكمية من الطاقة تعادل ضعف الطاقة الإنتاجية الكاملة لدولة تنزانيا من الكهرباء.

وأوضح «الجزار»، أن موقع المشروع يفتقر لكل أشكال البنية الأساسية، كما أن مواطني تلك المنطقة ليس لديهم أي فرص عمل، لافتا إلى أنهم يعتمدون على ما تجود به الغابات والطبيعة للعيش، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل لهؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية الجيدة، التي ستعود على تنزانيا من هذا المشروع.

ومن جهته أشاد الدكتور ميدارد كاليماني، وزير الطاقة التنزاني، بالجهد المبذول من شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» المنفذان لمشروع السد التنزاني، ومشيدا كذلك بالدعم المقدم من الحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي المهم للغاية للشعب وللاقتصاد التنزاني، مؤكدا أنه سيزيد من معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، ومشيرا إلى أن حكومة تنزانيا تقدر جيدا ما تم بهذا المشروع، الذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه بحلول العام المقبل.