«حسابات مزيفة وشفاء من كورونا».. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث شغلت السوشيال ميديا، أبرزها شفاء البعض من فيروس كورونا وتحذير من حسابات مزيفة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأحداث:

حسن الرداد يحذر من حساب مزيف باسم إيمي

حذر الفنان حسن الرداد، من صفحة عبر الفيسبوك ، تنتحل شخصية زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث نشر صورة للصفحة التي تحمل صورة الراحل سمير غانم وباسم زوجتة إيمي وكتب: «أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتنقل أخبار عن إيمي سمير غانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، إيمي ليس لديها أي صفحة على فيس بوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة».

شفاء إبراهيم فايق من فيروس كورونا

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه على تويتر، تعافيه من فيروس كورونا، موضحا أنه مازال يفتقد حاستي الشم والتذوق.

وكتب «فايق»، على «تويتر»: «اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا.. دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.. أي نعم لسة الشم والتذوق مارجعوش زي الأول، بس أنا راضي والله ومبسوط لو تيجي على قد كده.. ربنا يسترها عليكم.. حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها».

أحمد السعدني يناشد نقابه الصحفيين بوضع قانون لتغطية الجنازات

طالب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه بالفيسبوك، نقابة الصحفيين، بالتدخل وحل أزمة تصوير جنازات الوسط الفني، وكتب قائلا: «للمرة الثالثة أطرح نفس الاقتراح وكلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه، نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة وعزاء المشاهير الأغلبية تراه أمر ضروري، أن تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافيا واحد ومصور ڤيديو واحد، وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصورة على فلاشة لأي موقع صحفي يريدها».

وأضاف: ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.