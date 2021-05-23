حسن الرداد يقاضي أدمن صفحة وهمية باسم «إيمي سمير غانم»

حذر الفنان حسن الرداد من حساب وهمي يحمل اسم «إيمي سمير غانم» يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع على «فيس بوك». وقال الرداد إنه سيقاضي ذلك الحساب.

وكتب حسن الرداد على حسابه الرسمي بفيسبوك: «أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سميرغانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، وإيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة».

وقامت الصحفة بنشر العديد من البوستات المسيئة، مثل صور لإيمي مع عدد من المعجبين وكتب عليها: «بحب الكلاب بصراحة زيادة عن اللزوم ودي حاجة مرهقة للأعصاب، مش بس كلاب الحيوانات والطيور وكله عاملين زى الأطفال كده بيكونوا عايزين حنية وبس الحياة مش أكل أو شرب، الرحمة، الرحمة دي نعمة من عند ربنا حلوى أوي الحمد لله دايما وابدا ربنا يحفظ الناس كلها ويشفي كل مريض ويارب دي أول دعوى ويحفظ كل الحيوانات الغلبانة دي».

وكان حسن الرداد ودع سمير غانم بأكثر من منشور على «فيس بوك» وكذلك رامي رضوان، الذي زف بشرى لمتابعيه بسلبية مسحة دلال عبد العزيز.

وكتب رامي مساء أمس: «الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ. دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) التي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ. سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك) لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها. الحمد لله على كل شيء. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب. (توضيح: مسحة حماتي سلبية.. لكن لم يأمر الله بعد بالتعافي. الحالة لا تزال صعبة كما أوضحت سلفا ولذلك نرجوكم الدعاء)».