تفاصيل خطة تنمية مشروع الإستزراع السمكى البحري فى مصر

يعد مشروع تنمية الإستزراع السمكي بمنطقة الرسوة، جنوب بورسعيد، هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ويقوم على الإستزراع السمكي فى المياه المالحة بدلا من العزبة، ويحصل على الأسماك من مفرخ تم إنشاؤه بمنطقة «أشتوم الجميل»، بجانب معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه بالمنطقة.

ويوضح دكتور محمد العربي، مدير الدعم الفني بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر أن مشروع الإستزراع السمكي فى منطقة الرسوة ببورسعيد هو محطة لزريعة البوري، وتتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومساحتها 100 فدان وكانت شبه متوقفه عن العمل بسبب نقص المياه فى مصرف التغذية للمزرعة، حيث كانت تعمل خلال فترة موسم تجميع الزريعة فى الشتاء فقط وتتوقف عن العمل خلال فترات فصل الصيف بسبب نقص المياهف.

رؤية مشروع تنمية الإستزراع السمكى البحرى فى مصر للإستفادة من محطة الرسوة:

يقول الدكتور محمد العربي، إن مشروع تنمية الإستزراع السمكي البحرى فى مصر «MADE»، بصدد إنشاء مزرعة سمكية مكثفة متعددة ومتكاملة التغذية تنطبق عليها إشتراطات الإتحاد الأوروبي كمزرعة مؤهلة لتصدير الأسماك وتطبق إجرءات الأمان الحيوي وتبلع مساحة المزرعة مساحة 5 أفدنة بقوة إنتاج 50 طنا من الأسماك البحرية عالية الجودة من قاروص ودنيس ولوت وموسى وبوري وجمبري، فضلا عن 15 طن محاريات، وذلك كنموذج إنتاجى إرشادى للمزارعين، يقوم على تغذية المزرعة بمياه أبار الشرب بنسبة ملوحة 20 جزء فى الألف ويتم إستخدامها فى المزرعة المكثفة لإنتاج 36 طن أسماك دنيس وقاروص من 12 حوضا بكل حوض 250م وتم إستغلال 8 أحواض أخرى مستطيلة فى تحضين زريعة الموسم التالى لإختصار دورة الإنتاج من 18 إلى 12 شهر.

ولفت إلى إستغلأل صرف مياه هذه الأحواض فى تربية المحاريات فى قناة الصرف لتنقية المياه من المخلفات العضوية وإنتاج محاريات عالية الجودة تصلح للتصدير والإستهلاك المحلى كمرحلة ثانية بالمزرعة،

وأضاف: «بعد ذلك يتم إستخدام مياه قناة الصرف بعد تنقيتها بواسطة المحاريات فى تغذية عدد 3 أحواض ترابية مساحة الحوض الواحد 1 فدان لإنتاج 15 طن من أسماك اللوت وموسى والعائلة البورية والجمبري كمرحلة ثالثة من المزرعة، ثم يتم صرف الأحواض على قناة صرف أخرى ضحلة بغرض إنتاج الطحالب لإنتاج البيوديزل لتشغيل المولدات وتنقية المياه من الأمونيا لإعادة إستخدامها مرة أخرى فى تغذية وري 95 فدانا فى موقع الرسوة بتصرف يومى من المياه يقدر ب 11 ألف متر مكعب يوميا، وبالتالى يمكن استزراع بمحطة الرسوة بالأسماك البحرية مثل اللوت وسمك موسى والجمبري بالإضافة للعائلة البورية».

وأشار إلى أن إن مياه صرف المزرعة السمكية الغنية بالمواد العضوية سيتم استزراع محاربات أخرى عليها لتنقيتها والاستفادة بخصائصها الغذائية لإنتاج المحاريات تمهيداً لصرفها على بحيرة المنزلة من أجل رفع كفاءة البحيرة بالمياة المالحة وجذب الأسماك البحرية للعيش في بحيرة المنزلة وبالتالي رفع مستوى جودة الأسماك من حيث النوع لصالح الصيادين ببحيرة المنزلة.