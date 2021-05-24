«غاز وميّة وصرف».. آخر مستجدات «حياة كريمة» في الغربية (صور)

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، آخر مستجدات المشروع القومي «حياة كريمة» علي أرض محافظة الغربية، عن طريق فرق الرصد الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث تستأنف أعمال حفر الغاز الطبيعي بقرية كفر الدغايدة، كما يتم استكمال أعمال مدّ وتدعيم مياه الشرب بقرية كفر نواي، وقرية ميت الحارون، تفهنا العزب، وقرية ميت المخلص التابعة لشرشابة، وقرية نهطاي والعايشة.

وأوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، أنّه جرى استكمال أعمال حفر الصرف الصحي بقرية كفر أبري، وأعمال الصرف الصحي بقرية كفر شبرا قلوج التابعة لوحدة المحلية بحانوت، وأعمال محطة الصرف الصحي بشبراملس، ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي بطريق كفر العرب بسنبا، واستكمال أعمال تشطيب محطة الصرف الصحي بقريه كفر نواي.

ولفت إلى أنّه جرى تجديد مكتب بريد الغريب، ومكتب بريد كفر ششتا، كما أنّ أعمال التجديد والتوسعة مستمرة في مدرسة شبرا اليمن الثانوية، ومدرسة الشهيد محمد رضا بشبراملس، ومدرسة الشهيد أنور البهى عبية بشبراملس، ومدرسة الحاج عبد القادر موسى بقرية ميت الحارون، ومدرسة كفر شبرا قلوج الجديدة رقم 2، وتجرى الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وتشمل الأعمال المنفذة بالمحافظة، مد وتدعيم مياه الشرب داخل قرية كفر نواي، وقرية العايشة، وتبطين ترعة المحطة بجانب الكوبري الجديد في ميت الحارون، والعمل داخل مبنى المدرسة الجديد بمدرسة الشهيد عبدالقادر الابتدائي في ميت الحارون، ومدرسة نزيه فتحي خلف بحنون، التي تتبع وحدة سنبو الكبرى.

وأشارت «حياة كريمة» إلى استمرار أعمال كوبري المحطة داخل قرية ميت الحارون، مع متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية حانوت، إضافة إلى عمل مجسات لإنشاء مبنى المجمع الخدمي داخل قرية سنباط، وتتم الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة مع هيئة الأبنية التعليمية.