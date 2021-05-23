التضامن: «حياة كريمة» اتصرف عليه 700 مليار دولار ولا يوجد مثله بالعالم

أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة المصرية «حياة كريمة» مشروع تنموي لا يوجد له سابق أو مثيل على مستوى أي دولة بالعالم، سواء من حيث الحجم أو المخصصات المالية أو حتى التأثير، قائلا: «مفيش حد بيعمل مشروع بيمس حياة 60 مليون نسمة، ومفيش حد بيعمل مشروع بيصرف عليه 700 مليار دولار، مفيش حد بيعمل مشروع بهذا الحجم بيخلصه في 3 سنين».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أن مصر حتى خلال القرنين الماضيين، وبكل تجارب التنمية التي وُجهت لصالح الريف المصري خلال كل هذه الفترة، لم تشهد مشروعا تم على هذه الشاكلة ولا بتلك الإرادة ولا بإتاحة كل هذه المخصصات المالية.

وشدد على أن «حياة كريمة» مشروع قومي سيمتد أثره الانتفاعي لأكثر من 30 عاما مقبلا، لافتا إلى أن هذا المشروع شارك به حوالي نصف وزارات الحكومة المصرية، بتدخلات روعي في تخطيطها كل أبعاد الوضع الراهن، وكذلك الأبعاد المستقبلية خلال الـ15 عاما المقبلة، أو حتى 2030، على مستوى بعض الخدمات.

وأشار مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع «حياة كريمة» قيمته لا تقل بأي حال من الأحوال عن الأثر الاقتصادي لمشروع إنشاء قناة السويس، أو مشروع إنشاء السد العالي، موضحا أن «حياة كريمة» مشروع قومي يعيد هيكلة العدالة الاجتماعية في مصر، وكذلك يعيد التوزان بين كل فئات المجتمع المصري على مستوى جودة الحياة التي يعيشونها.

وأردف أن خلال السنين القادمة، سيتساوى حجم الخدمات التي يتمع بها المواطن الذي يعيش بالمدن والحضر، مع الآخر الذي يعيش بالأرياف والقرى، موضحا أن الدولة تحاول أن تنقل القرية المصرية من مناطق طاردة للسكان، إلى مناطق جاذبة لهم.