ضبط 28 قطعة سلاح و«ربع كيلو حشيش» في حملة أمنية بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة في سوهاج، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري و250 جرامًا من مخدر الحشيش.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية، أمس، اشترك فيها ضباط ادارة البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 3 بنادق آلية عيار 7.62×39، و11 بندقية خرطوش عيار 12 و4 طلقات من ذات العيار، و11 فرد روسي محلي الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر زنة 250 جرامًا، ومبلغ مالي 2500 جنيه وهاتف محمول حيازة «صدام.ب.ع»، 33 عامًا، عامل ومقيم بمركز طما.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط 15 لفافة لمادة الشابو المخدر زنة 20 جرامًا وسلاح أبيض بحيازة «محمد.م.ع»، 27 عامًا، عامل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم ضبط 2 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 50 جرامًا حيازة «صلاح.ح.ع»، 26 عامًا، عامل ومقيم بمركز أخميم،وضبطت الحملة 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر زنة 60 جرامًا، بحيازة «عمر. ف. ع» 22 سنة، لا يعمل ومقيم مركز الفيوم، وحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.