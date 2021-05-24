خزان مياه ومجمع خدمات.. آخر مستجدات «حياة كريمة» في الإسماعيلية (صور)

أوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» أنّه في سبيل استكمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، مركز القنطرة شرق، تتواصل أعمال حفر الخطوط الرئيسية بقرية الأبطال بطول 11 كيلو وعمل فرعيات للمناطق الأكثر احتياجا لدخول المياه في المناطق المحرومة، وهي منطقة العبور بير حبيطة، ومنطقة الطليلي وطنبول ومنشية النصر، ومنطقة التين الشوكي والأقدرين.

وتابع الحساب، أنّه جرى الانتهاء من حفر الخطوط الفرعية، وتنفيذ دخول المياه للمنازل، إلى جانب تنفيذ أعمال أعمدة الدور الأرضي بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الأبطال، أما بقرية التقدم، انتهت أعمال تمهيد حفر الخزان الخرساني للقرية، إلى جانب أعمال مبنى مجمع الخدمات الحكومية.

وفي قرية جلبانة، جرى الانتهاء من أعمال إنشاء سقف الدور الأول بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالقرية، بينما بقرية السلام، فتم توصيل خطوط المياه للمناطق المحرومة بالأحرار بطول 3 ك، ومنطقة ابوعرمان بطول 2 ك، ومنطقة ميت أبو الكوم 3 ك، ومنطقة عرب الشيخ سويلم بطول 2 ك، ومد الخط الرئيسي بقرية الأحرار 1 كم، وذلك بجانب أعمال الحفر لإنشاء مبنى مكون من 22 فصلا بقرية السلام لمدرسة خالد بن الوليد بالقرية، فضلا عن الانتهاء من الأعمدة الخرسانية لمبنى الخدمات الحكومية بالقرية، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الأبنية التعليمية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ أعمال مشروع تبطين الترع مستمرة في أرجاء المحافظة كافة، لافتا إلى استمرار العمل في تبطين 11 ترعة بأماكن متفرقة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، في بيان له، اليوم، إلى الانتهاء من الأعمال بنسبة إنجاز بلغت 60 %، ومن المنتظر إنهاء الأعمال في المرحلة الأولى خلال عام، على أن يبدأ بعدها العمل فى المرحلة الثانية لتبطين الترع الرئيسية.

واوضح المحافظ أنّ المشروعات تشمل تبطين وتأهيل 11 ترعة 58 بطول كيلو متر، على رأسها ترعة «تبعة الصندوق»، بالتل الكبير، وترعة «الشجرة»، بمنطقة الفردان و«الجبالي والجنابية الأولى والتانية» وترعة «الخلجان»، بالقنطرة غرب.