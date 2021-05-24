أسعار الحديد والأسمنت اليوم: لا زيادة حتى آخر مايو

سجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارا اليوم الاثنين، وسط توقعات بعدم زيادتها حتى آخر الشهر الجاري.

وتوقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، استقرار أسعار حديد التسليح حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب إجراءات البناء الجديدة، وعدم تقبل السوق ارتفاعات جديدة.

وأشار «الزيني» إلى شكاوى عدد كبير من المواطنين من تعطل منح التراخيص، ما أدى إلى عدم تحريك المبيعات.

أسعار حديد التسليح:

سجلت أسعار حديد تسليح اليوم الاثنين 24 مايو استقرارا في المحافظات كافة.

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه، وهو الأعلى للبيع مقارنة بباقي الشركات، مدعوما بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- شركة العتال تبيع طن حديد التسليح بسعر 14450 جنيها.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بها بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بـ14350 جنيه.

أسعار الأسمنت:

سجلت أسعار الأسمنت خلال أسبوع تراجعا بقيمة تراوحت ما بين 5 - 10 جنيهات، وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر؛ إذ تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيا.

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 860 جنيها، وهو الأعلى سعرا للبيع.

- المنيا للأسمنت يباع الطن بسعر 840 جنيها.

- أسمنت النهضة يباع الطن بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت لافارج يباع الطن بسعر 840 جنيها.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 760 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط يباع الطن بسعر 650 جنيها.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 660 جنيها.

- أسمنت رويال المنيا يباع الطن بسعر 888 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 2420 جنيها.

- يباع أسمنت سيناء بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2380 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سى وتر يباع الطن بسعر 855 جنيها.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 870 جنيها.

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيها.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيها.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيها.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.