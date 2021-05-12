شعبة مواد البناء تتوقع انتعاشة المبيعات بعد عيد الفطر

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، انتعاشة في مواد البناء بعد العيد بسبب الانتهاء من الموافقة على تراخيص البناء وزيادة الطلب في عدد من المدن التي تم منحها تراخيص البناء.

وفي السياق نفسه، واصلت أسعار حديد التسليح، صباح اليوم الأربعاء، وقبيل عيد الفطر بساعات قليلة استقرارها في السوق المحلي بعد زيادات متوالية خلال هذا الشهر مرتين . وتتأثر أسعار حديد التسليح بالأسعار العالمية، لأنها تعتمد على مستلزمات إنتاج وجميعها يتم استيراده من الخارج .

وتعلن مصانع حديد التسليح بداية كل شهر الأسعار، ويعد شهر مايو الجاري من الشهور التي ارتفع فيها منتج الحديد مرتين بداية الشهر وتحديدا يوم 6 من شهر مايو الجاري.

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح استقرت بعد ارتفاع خلال الأيام الماضية لمدة 5 أيام متتالية، مضيفا أن أسعار حديد التسليح تتجه إلى مزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج منها البليت ومكورات الحديد والصاج والخردة .

وسجلت أسعار حديد التسليح بعد الارتفاعات أسعار تتراوح بين 1450 و14200 جنيه للطن، وبيع حديد تسليح عز بـ14200 جنيه للطن، وحديد تسليح المصريين بـ 14100 جنيه للطن، وسجل حديد عز بشاي 1450 جنيها للطن .

فيما بيع حديد التسليح في الأسواق وقبيل الزيادات بمتوسط سعر تراوح ما بين 13200 و13700 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر حديد التسليح عز في الأسواق المحلية نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، في حين سجلت حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 13450 جنيها للطن أرض مصنع، وحديد بشاي 13450 جنيها للطن، وتوقف سعر حديد السويس للصلب عند 13550 جنيها وسجل سعر حديد المراكبي 13400 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بـ أسعار الأسمنت، فإن الأسعار مستقرة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار بشكل أسبوعي.

وتتراوح أسعار الأسمنت، بين 835 و895 جنيها للطن، وسجلت أسعار الأسمنت الشركة العربية للأسمنت 895 جنيها، فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 835 جنيها، وبيع أسمنت السويس بـ 885 جنيها الأسمنت حلون بيع بـ880 جنيها للطن.

ماذا حدث في سواق مواد البناء خلال 11يوما:

قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزينيان، إن أسعار حديد تسليح ارتفعت خلال 12 يوما من شهر مايو مرتين ليكسر سعر بيع الحديد التسليح حاجز الـ14 ألف جنيه في شهر رمضان الأقل طلبا، وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال 6 أيام فقط من شهر مايو.

الإعلان عن الارتفاع عبر رسائل SMS

ويشار إلى أن شركات حديد التسليح قد أعلنت في بداية الشهر الجاري مايو 2021، وذلك عبر رسائل SMS.وارتفعت لأسعار الشهرية لبيع حديد التسليح في الأسواق، بارتفاع تراوح ما بين 150 و300 جنيه للطن.

ويأتي ذلك بعد ثبات استمر أكثر من شهرين على التوالي، حيث رفعت الشركات حديد التسليح مرتين.

رفعت شركات حديد التسليح يوم الجمعة 6 مايو الأسعار للمرة الثانية ليباع ما بين 14.50 و 14.200 ألف جنيه، مقابل 14700 و14 ألف جنيه قبيل 6 أيام.

وأرسلت شركات حديد التسليح الأسعار الجديدة للوكلاء والتجار عبر رسائل SMS.

وأرجع الزيني الارتفاعات إلى تعظيم أرباح الشركات وارتفاع أسعار الخامات كصاح والخردة ومكورات حديد التسليح و البلييت.

وانتقد الزيني، الارتفاعات واصفا إياها بغير المبررة والأسواق لم تعد تتحمل تلك الارتفاعات، قائلا إن عددا كبيرا من شركات حديد التسليح ومصانع الدرفلة ثبتت الأسعار حتى آخر أبريل الماضي، نتيجة لاستقرار الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي وزيادة المخزون.