رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوطن»: مصر تستحق «نوبل» عن دورها في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مصر تستحق جائزة نوبل على دورها في الشرق الأوسط، والذي أشاد به العالم، فأول أمس أشاد مجلس الأمن الدولي بدور مصر، وأخرج بيان شكر لمصر على جهودها الكبيرة لوقف إطلاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، خاصة أنّ هذه المرة لم يقتصر دور مصر على جهود إطلاق النار فقط، ولكن القاهرة تسعى لأمرين، الأول الإعمار الحقيقي لغزة: «عندما تقول القاهرة إنّ هناك عملية إعمار لقطاع غزة يعلم الجميع أنّه سيكون هناك إعمار حقيقي».

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال حديثه عبر تطبيق «زوم» لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الأمر الثاني الذي تسعى له القاهرة هو البحث عن حل حقيقي وجاد لحل قضية الفلسطنيين: «أمس تحدث وزير الخارجية الأمريكي وقال بوضوح إنّه حان الوقت لحل القضية الفلسطينية».

ولفت الخطيب إلى أنّ مصر لديها مشروع كبير بشرق المتوسط، وأحد أجزائه السلطة الفلسطينية، ومصر تقول بوضوح إنّ الأمن والأمان والاستقرار بالمنطقة سيجني كل ثماره كل من هم على شاطئ شرق المتوسط من خلال استقرار أمني واستقرار اقتصادي سيجعل كل هذه الدول تستفيد من الثروة التي حبى بها الله شرق المتوسط.

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ الحكومة المصرية ووزارة المالية تقدم كل يوم إنجاز جديد بملف الاقتصاد، ولا يخلو أسبوع واحد من قرار اقتصادي ينعكس على المواطن المصري: «الاقتصاد المصري يتقدن حتى في أحلك الظروف التي يمر بها العالم، وهناك خطوات مذهلة نحو الازدهار في ظل اضطراب إقليم الشرق الأوسط، إضافة لجائحة كورونا»، فكل مؤسسات الاقتصاد العالمية تشيد بالاقتصاد المصري، إضافة إلى أنّ المواطن بدأ يشعر مؤخرا بأنّ هناك تغيير كبير يحدث على الأرض، فلا يخلو شارع بمصر بالقرى والمدن إلا وبه أعمال وتطوير.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أمس عن أكبر مشروع تنموي في العالم يتم في الريف المصري، بعد تخصيص 700 مليار جنيه لتنمية أكثر من 4750 قرية، يستفيد منها 50 مليون، وهي تنمية كبيرة جدا، وهو المشروع الأضخم في مصر منذ مئات السنين، كما أنّه مشروع يغير وجه مصر ويرد على الاتهامات التي توجه للحكومة بأنّها تهتم ببناء المدن الجديدة وتهمل الداخل، وهو أمر غير صحيح وغير حقيقي بالمرة.