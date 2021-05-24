مصرع شخص صدمته سيارة قرب «كوبري المستقبل» بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه علي طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، الصحراوي، اليوم، قرب كوبري مدينة المستقبل علي بعد 7 كيلو مترات من مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد وليد المصري يفيد بمصرع حسام محمد محمد، 49 سنة، مقيم بحي العرب التابع لمحافظة بورسعيد.

وقال شهود عيان إن السيارة أثناء سيرها علي الطريق اصطدمت به خلال عبوره للطريق مما تسبب في وفاته في الحال.

وأضاف شهود العيان أن بعض المواطنين حاولو إسعافه فور وقوع الحادث قبل وصول سيارة الإسعاف إلا أنه كان فاقدا للوعي بسبب النزيف المستمر.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلي ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي.

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة ومعرفة السبب الرئيسي للوفاة وتسليمها لذويها حال عدم وجود أي شبهة جنائية.

وكانت سيدة في الأربعينات من العمر توفيت قبل عدة أيام بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أيضاً قرب مفارق أبوصوير.

وقالت مصادرإان السيدة أثناء عبورها للطريق اصطمت بها سيارة ملاكي مما تسبب في وفاتها في الحال.

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية الأكمنة الثابتة والمتحركة خلال الفترة الماضية لضبط الحالة المرورية في شوارع الإسماعيلية الداخلية وعلي الطرق السريعة الزراعية والصحراوية.

وحررت الإدارة أكثر من 500 مخالفة مرورية أمس تنوعت مابين السير باكثر من السرعة المقررة وتعطيل الطريق وعدم ارتداء حزام الأمان والتحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة.