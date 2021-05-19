سطو مسلح وسرقة سيارة سيدة في أشهر شوارع الإسماعيلية

تعرضت سيدة في الثلاثينيات من العمر، لسرقة سيارتها بالإكراه في شارع شبين الكوم، أحد أشهر شوارع الإسماعيلية، حيث هددها الجاني بسلاح ناري وأجبرها وابنتها على الترجل من السيارة واستقلها وفر هارباً.

وقالت «منى محمد»، صاحبة السيارة أنها كانت تنتظر ابنتها أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية بالقرب من مطعم شهير في الإسماعيلية، وفوجئت بشاب يستقل السيارة في المقعد الخلفي وهددها بسلاح ناري «طبنجة»، مطالبا إياها بالتحرك بسرعة.

وأضافت: «تعرضت للخوف فقفزت من السيارة وتمكن السارق من الجلوس علي مقعد القيادة بسرعة وتحرك بها في شارع شبين »، مشيرة إلي أنها حررت المحضر رقم 2903 لسنة 2021 قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وتابعت: «لما نزلت من السيارة ومع تحرك السارق تمسكت بيده التي كانت تحمل السلاح فتركه في يدي وهرب»، مشيرة إلي أنه تبين بعد فحص رجال الشرطة للسلاح أنه مسدس صوت وبه طلقتان.

وأمر اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لسرعة ضبط الجاني.

ويعمل ضباط المباحث الجنائية علي تفريغ الكاميرات الكائنة بمنطقة الواقعة لمحاولة التوصل إلى هوية الشخص مرتكب الحادث، فيما يتتبع الضباط خط سير السيارة بعد توجهها لطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي.

وانتشر فيديو لواقعة السرقة من خلال إحدى كاميرات المراقبة ظهر فيه دخول أحد الأشخاص للسيارة من الباب الخلفي ثم خروج صاحبة السيارة منها وانطلاق السيارة بسرعة جنونية في الشارع.