تعافي 362 مصابا بفيروس كورونا في سوهاج 

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، تعافي 362 مصابا بفيروس كورونا بمستشفيات المحافظة، والعزل المنزلي، منذ السبت الماضى 15 مايو وحتى اليوم.

ومن جانبها؛ أشادت «حامد» بمجهودات الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة، وبالدعم النفسي والتأييد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، من قبل المواطنين والمتعافين والإشادة بهم، وبما يقدموه من مجهودات كبيرة تجاه المرضى.

وحثت وكيل صحة سوهاج المواطنين على ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح، وأنه آمن وفعال، وتم تطعيم أكثر من 29 ألف مواطن، وأن هناك 14 مركزا يقدم خدمات أخذ اللقاح بجميع مراكز المحافظة، وحثتهم على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لضمان سلامتهم والحفاظ على الاستمرار في انخفاض أعداد المصابين.