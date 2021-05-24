تعرف على مواعيد وشروط التقدم لرياض الأطفال والمدارس الرسمية بأسيوط

أصدر محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تعليماته، اليوم، لوكيل المديرية محمد إبراهيم دسوقى بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وتدشين منصة إلكترونية للبدء في تلقي طلبات التقديم لمرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية والمدارس الرسمية واللغات 2021.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وتخفيف العبء على أولياء الإمور وحرصا من الوزارة على الصحة العامة و حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأوضح وكيل الوزارة أنه فيما يخص مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات، سيبدأ التقدم إليكترونيا من 1/6/2021 وحتى 30/6/2021 ويتم التنسيق طبقا للكثافة

قواعد القبول للصف الأول الإبتدائي

وأضاف وكيل الوزارة أنه يطبق القرار الوزارى رقم 154 بتاريخ 6/7/ 1989 بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن بداية التقدم إليكترونيا سيكون من يوم 1/6/2021 ويكون سن القبول 6 سنوات مع التنبيه بعدم إستخدام أى تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم به الوزارة بنشرة على البوابة الرسمية لمركز معلومات الوزارة