وكيل تعليم أسيوط يطمئن على معلمة وإدارية صدمتهما سيارة

زار محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مُعلمة وإدارية بمدرسة بنى يحيى الإبتدائية، اليوم، صدمتهما سيارة أثناء عودتهما من العمل بقرية بني يحي التابعة لمركز ديروط.

وقال وكيل الوزارة إنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتقديم الرعاية الطبية لهما، مؤكدًا تقديره الشخصي وتقدير المجتمع المصري لما يقدمه المعلم من أجل إعداد أبنائنا الطلاب لقيادة المستقبل، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمورمركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة باإنقلاب سيارة نصف نقل أمام قريه بني يحيى دائرة المركز، وبالإنتقال والمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من"رويدا احمد محمد جاد "معلمه بمدرسة بني يحي الابتدائية المشتركة جرى نقلها لمستشفي أسيوط الجامعي، وألفت سعد فريد، إدارية بنفس المدرسة مصابة بكسر وتم اسعافها ونقلها لمستشفي الشاملة باسيوط، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.